Canelo dá uma ‘aula de boxe’ para Munguia e mantém o título unificado dos pesos supermédios

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/05/2024 - 5:30 Para compartilhar:

Em uma das melhores lutas dos últimos anos, o mexicano Saul Canelo Alvarez manteve o título unificado dos pesos supermédios (até 76,204 quilos), neste sábado, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, ao derrotar o compatriota Jaime Munguia, por pontos, após 12 assaltos, em decisão unânime dos jurados: 117-110, 116-111 e 115-112.

Canelo, de 33 anos, defendeu com o êxito pela quinta vez os cinturões do Conselho Mundial de Boxe (CMB), Associação Mundial de Boxe (AMB), Organização Mundial de Boxe (OMB), Federação Internacional de Boxe (FIB), além DP título da tradicional revista The Ring.

Foi a 61ª vitória de Canelo na carreira profissional, que soma 39 nocautes, duas derrotas e dois empates. Munguia, de 27 anos, perdeu pela primeira vez, após 44 lutas. O campeão recebeu uma bolsa de US$ 35 milhões (R$ 177,5 milhões), enquanto o desafiante ficou com cerca de US$ 8 milhões (R$ 40,5 milhões). Os dois ainda vão repartir uma parte da venda do sistema pay per view e da arrecadação com patrocinadores.

Como se esperava, Munguia iniciou no ataque e com um jab muito forte colocou Canelo para caminhar para trás. Ainda no primeiro assalto, o campeão percebeu que precisava encurtar a distância e contra-atacar, pois o adversário tinha como falha a guarda baixa.

Munguia não quis a luta na curta distância. Seus braços longos tinham sucesso nos golpes na média/longa distância. Canelo soube se moldar ao adversário e passou a variar maia os golpes, mirando a linha da cintura do rival.

No quarto assalto, Munguia acertou bom direito de direita na cabeça de Canelo, que teve tranquilidade para devolver o ataque e acertar um belo upper. O golpe explodiu no queixo de Munguila, que foi à lona.

A partir daí, Munguia perdeu um pouco a confiança, enquanto Canelo passou a dominar as ações com muita noção de distância e esquiva aguçada.

O duelo teve o mesmo ritmo durante os 12 assaltos. Munguia tentou, de forma desordenada, atacar Canelo, que demonstrou grande experiência para sair dos golpes e revidar com precisão.

Ao final, o público que lotou a T-Mobile Arena aplaudiu muitos os boxeadores, aprovando a grande apresentação de ambos. “Eu tinha como objetivo fazer uma grande luta e acho que consegui atingir esta meta”, disse Munguia, que perdeu a invencibilidade. Sobre a queda no quarto assalto, o pugilista disse ter se surpreendido com o golpe, mas não se machucou.

Oscar De La Hoya, que cuida da carreira de Munguia, deixou os problemas sofridos com Canelo na entrevista coletiva de quarta-feira e elogiou o vencedor. “Achei que o Jaime lutou muito bem. Ele lutou contra a cara do boxe. Para conseguir os dois primeiros rounds, Jaime se saiu bem. Acho que o Canelo teve um bom desempenho, sempre respeitei o Canelo dentro do ringue.”

Canelo que deve voltar a lutar em setembro, comentou o desempenho do adversário. “Meus respeitos ao Jaime, vou continuar apoiando ele ao longo da carreira, espero que ele se saia muito bem, essa luta vai ser muito útil para a experiência dele.”

O campeão estava eufórico. “Sou o melhor boxeador da atualidade. Já enfrentei os melhores e agora posso escolher a quem quero enfrentar. Espero que os mexicanos estejam orgulhosos desta luta entre mexicanos.”