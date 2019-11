Candidatos do Enem são recebidos com abraço na região central de SP

Um abraço, essa era a recepção oferecida aos candidatos do Enem que chegavam pelo metrô São Joaquim, na região central paulistana, para o segundo dia de provas. A estação dá acesso à Avenida Vergueiro, que concentra diversas faculdades particulares usadas como locais para aplicação do exame.

• Segundo dia de provas do Enem 2019 terá meia hora a menos

Em uma das saídas do metrô, duas jovens seguravam um cartaz propondo o momento de carinho para aqueles que chegam ansiosos para a prova. “A gente já passou pelo vestibular e queremos dar apoio porque sabemos o quão tenso é”, explica Lídia Yoshihara, estudante de terapia ocupacional. Com 19 anos, ela conta que a proposta dos abraços é uma iniciativa do movimento que faz parte, a Aliança Bíblica Universitária.

O nervosismo é mesmo o grande obstáculo dos candidatos, na opinião de Valentina Rosito, que com 17 anos já prestou quatro vezes o exame. “Dois só para treinar”, faz questão de frisar a jovem que pretende cursar Medicina. “Eu estou mais preparada porque estou mais calma do que nos últimos anos. O nervosismo atrapalha muito”, diz a jovem que admitiu não ter tido muito tempo para estudar ao longo do último ano. “Eu trabalho seis horas por dia e não tinha dinheiro para fazer cursinho”, contou a respeito das dificuldades que vem enfrentando.

Com 26 anos, Alexandre Souza quer entrar de novo na faculdade. Ele chegou a passar no curso de Ciência e Tecnologia e estudar em Porto Alegre (RS), mas teve que voltar a São Paulo e abandonar as aulas. “Tá muito alta, não”, disse, tranquilo, sobre as expectativas para o segundo dia de provas. No primeiro dia, ele acredita que teve melhor desempenho escrevendo. “Na redação fui melhor” enfatizou.