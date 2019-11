Candidatos do Enem chegam cedo para não perder a prova

Ele aproveitou para relaxar, conversando com Karolina Oliveira que chegou no local às 10h30.

Rio – Thiago Salustriano, 20 anos, decidiu chegar mais cedo à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) para o segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) porque acredita que, assim, ficará menos nervoso. “Estou bem preparado, mais tranquilo do que na semana passada. Thiago quer cursar jornalismo ou cinema.

Para Karolina, 20 anos, a primeira prova foi bem complicada. Hoje disse que expectativa é grande. “Porque eu me esforcei e espero dar o melhor”. Karolina que cursar enfermagem, de preferência em uma universidade pública. Ela trouxe suco e sanduiches para se alimentar durante a prova.

Já Paloma Alves, 18 anos, veio com o pai, o vigilante Sidney Gonçalves Brum, para se acalmar. “A gente passa algumas dicas”, disse Sidney. Paloma achou a primeira prova dificil, mas acredita que deu tudo certo. Ela quer cursar desenho grafico.

O acesso à sala de provas só será permitido com a apresentação de documento oficial de identificação com foto, conforme previsto em edital. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) recomenda que o participante imprima e leve o cartão de confirmação da inscrição, que já está disponível na Página do Participante e no aplicativo do Enem.

O segundo dia de aplicação do Enem ocorre neste domingo (10), à tarde, em todo o país, quando estudantes farão provas de ciências da natureza e matemática. Os portões abrirão às 12h e fecharão às 13h30, no horário de Brasília. Os participantes terão 5 horas para resolver as questões. A prova termina às 18h30.