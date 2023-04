Candidatos à compra do Manchester United fizeram suas terceiras ofertas

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/04/2023 - 21:34 Compartilhe

O presidente do Qatar Islamic Bank (QIB), o xeque Jassim Bin Hamad Al Thani, e o dono do grupo petroquímico Ineos apresentaram nesta sexta-feira suas terceiras ofertas para a compra de 100% do Manchester United.

“Podemos confirmar que o xeque Jassim apresentou a sua oferta final”, disse à AFP uma fonte próxima do assunto, poucos minutos depois das 18h00 (horário de Brasília), prazo final fixado pelos proprietários.

Segundo a rede de canais esportivos Sky Sports, esta oferta seria superior a 5,7 bilhões de euros (6,3 bilhões de dólares), o que seria um recorde mundial para este tipo de transação, embora estivesse longe das expectativas dos proprietários, a família Glazer, que seria de cerca de 7 bilhões de euros (7,7 bilhões de dólares).

“Não podemos falar sobre os detalhes da oferta nesse nível”, escreveu à AFP a fonte próxima, sobre a questão do valor exato oferecido.

Mas “para além do valor da compra do clube (o dinheiro destinado aos vendedores), a oferta do xeque Jassim inclui também um projeto de investimento de um valor substancial diretamente no capital e nas infra-estruturas do clube”, enfatizou.

A dívida do clube, que se aproxima dos 700 milhões de euros (775 milhões de dólares), estaria integralmente paga, garantiu essa fonte.

Segundo a Sky Sports, o outro principal candidato à compra, Jim Ratcliffe, dono do grupo petroquímico Ineos, também apresentou uma terceira oferta para assumir o controle do clube, mas não para sua aquisição total.

No entanto, os irmãos Glazer estariam divididos sobre a questão da venda. Jim Ratcliffe estaria disposto a deixar 19% para os irmãos Joel e Avram Glazer, co-presidentes do clube, desde que ele possa garantir que se torne o acionista majoritário do clube.

O empresário britânico já é dono de dois clubes de futebol: o Nice, na França, e o Lausanne, na Suíça. Ele havia avisado que não pagaria “quantias absurdas das quais você pode se arrepender mais tarde”.

Além do xeque Jassim e Jim Ratcliffe, os fundos de investimento pareciam dispostos a buscar uma participação minoritária ou ajudar os Glazers a eventualmente manter o controle do clube e financiar a infraestrutura de que o clube precisa.

O Manchester United está atualmente em quarto lugar na Premier League, virtualmente garantindo a última posição na zona da Liga dos Campeões.

A equipe foi eliminada pelo Sevilla nas quartas de final da Liga Europa, mas está classificada para a final da FA Cup, onde enfrentará o vizinho Manchester City.

