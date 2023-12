Candidato único, Julio Casares é reeleito presidente do São Paulo para os próximos três anos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/12/2023 - 22:59 Para compartilhar:

Julio Casares vai continuar presidente do São Paulo até o final de 2026. Candidato único, o dirigente foi reeleito nesta sexta-feira e terá como vice Harry Massis Junior. Casares recebeu 194 votos (30 votos foram em branco e 10 nulos).

Casares assumiu a presidência do São Paulo em janeiro de 2021m quando substituiu Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco.

Com Casares, o São Paulo ganhou o título do Campeonato Paulista de 2021, derrotando o Palmeiras na final. Este ano foi campeão pela primeira vez da Copa do Brasil, ao superar o Flamengo.

Apenas o Conselho Deliberativo do São Paulo, composto por 255 conselheiros, tem direito a voto. O pleito teve 92% de participação dos aptos a votar.

O presidente do Conselho continua sendo Olten Ayres – outro candidato único -, que recebeu 191 votos, além de 29 votos em branco e 14 nulos.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias