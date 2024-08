Candidato opositor pede que Maduro pare com ‘violência e perseguições’ na Venezuela

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/08/2024 - 19:12 Para compartilhar:

O candidato opositor Edmundo González Urrutia, rival do presidente chavista Nicolás Maduro nas eleições presidenciais da Venezuela de 28 de julho, lhe pediu, neste sábado (10), que pare com “a violência e as perseguições” contra manifestantes que foram protestar em meio às denúncias de fraude.

“Senhor Nicolás Maduro, lhe faço um apelo em nome de todos os venezuelanos para que detenha a violência e as perseguições e liberte de imediato todos os compatriotas detidos arbitrariamente”, disse González Urrutia em um vídeo divulgado em suas redes sociais. O próprio Maduro revelou que mais de 2.200 pessoas foram presas após os protestos pós-eleitorais.

