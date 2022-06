Candidato em eleições na Itália é preso por acordo com máfia

PALERMO, 10 JUN (ANSA) – A polícia italiana prendeu nesta sexta-feira (10) o político de extrema-direita Francesco Lombardo, candidato do partido Irmãos da Itália para a Câmara Municipal de Palermo, sob a acusação de uma troca de votos políticos da máfia.

Segundo as autoridades, Lombardo foi detido depois que seu celular grampeado revelou uma conversa em 28 de maio com o mafioso Vincenzo Vella, condenado três vezes e libertado da prisão no ano passado por um detalhe técnico após cumprir uma sentença de 20 anos por associação à máfia.





O ex-vereador de Villabate teria pedido apoio ao mafioso nas eleições do próximo domingo. Os dois foram presos. A investigação é coordenada pelo subprocurador Paolo Guido.

A detenção é feita dois dias após Pietro Polizzi, um membro do conservador Força Itália e também candidato nas eleições municipais de Palermo, ser preso pelas mesmas denúncias.

De acordo com a polícia, Polizzi chegou a um acordo com o mafioso Agostino Sansone, membro de uma família aliada ao falecido Salvatore Totò Riina, histórico chefe da Cosa Nostra, para garantir sua eleição.

No próximo dia 12 de junho, quase 9 milhões de italianos serão chamados para o primeiro turno das eleições municipais em mais de 970 das 7,9 mil cidades do país. (ANSA)