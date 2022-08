Candidato do PT é ameaçado com pistola por policial penal no centro do Rio

Da Redação 25/08/2022 - 3:59 Compartilhe

Rodrigo Mondego, candidato a deputado estadual pelo PT no Rio de Janeiro, foi ameaçado com uma pistola e registrou boletim de ocorrência por ameação com arma de fogo. As informações são do portal UOL.

O advogado afirma que estava com seu coordenador de campanha no centro do Rio quando um veículo bloqueou a dupla. O motorista, então, apontou a arma e disse: “Fica ligado, defensor de bandido, petista”. Na sequência, fugiu em alta velocidade.

O motorista do carro foi identificado logo depois. Era o policial penal aposentado Marcelo Rocha de Miranda.

A placa registrada no boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) está no nome de uma idosa. Mondego, porém, identificou um dos filhos da proprietária como o suspeito.

O policial penal aposentado foi procurado pela publicação, mas não respondeu sobre o assunto.