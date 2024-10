Candidato a vereador mais votado não é eleito em cidade no PR; entenda o motivo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/10/2024 - 11:05 Para compartilhar:

O candidato a vereador Odarlone Orente, conhecido como Dr. Odarlone (PT), não foi eleito apesar de ter sido o que mais recebeu votos para vaga na Câmara Municipal da cidade de Apucarana (PR) – localizada a cerca de 365 quilômetros de Curitiba (PR) – nas eleições de 2024, realizadas neste domingo, 6. O político foi a escolha de 2.407 votantes.

Mesmo Odarlone sendo o vereador mais votado, o PT, partido pelo qual o político disputava o cargo, não alcançou o número mínimo de votos necessário para que um de seus candidatos pudesse ocupar uma vaga na Câmara Municipal.

+ Vereador eleito morre de infarto durante apuração dos votos no Piauí

+ Jair Renan Bolsonaro é campeão de votos em Balneário Camboriú e é eleito vereador

Diferentemente de disputas por cargos no executivo, em que é utilizado o sistema majoritário, ou seja, vence o candidato com a maior quantidade de votos, a escolha para vereador depende do sistema proporcional, sendo necessário o cálculo de quociente eleitoral e partidário, que distribui o número de cadeiras na Câmara Municipal para as legendas.

De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), houve 65.509 votos válidos para vereador em Apucarana. Há 11 cadeiras na Câmara Municipal, portanto, o quociente eleitoral é de 5.955 votos por vaga. O PT alcançou 4.004 votos entre seus candidatos e por isso Odarlone não conseguiu se tornar vereador.

Em uma publicação nas redes sociais, o político agradeceu os votos que conquistou e declarou que “seguirá na luta”. “O vereador mais votado, mas não eleito”, escreveu o candidato na legenda da postagem. “Apesar de tudo isso, nesse momento nós acabamos não vencendo essa batalha”, pontuou Odarlone em vídeo.