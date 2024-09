Candidato a vereador encontrado amarrado com arame teria forjado o próprio sequestro, diz PF

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/09/2024 - 10:26 Para compartilhar:

A PF (Polícia Federal) indiciou por falsa comunicação de crime o candidato a vereador Eliomar Cardoso da Silva (PT), conhecido como Enfermeiro do Povo, por ter forjado o próprio sequestro no município de Iguatu (CE) – localizado a cerca de 370 quilômetros de Fortaleza (CE). De acordo com as autoridades, a “farsa” foi desvendada neste sábado, 31.

Segundo a PF, o candidato alegou às forças de segurança que havia sido sequestrado por uma organização criminosa. “A notícia se espalhou rapidamente, gerando grande repercussão nas redes sociais e na imprensa, com uma série de informações falsas alimentando a narrativa”, escreveu a corporação em comunicado.



Nas gravações, é possível notar o vereador amarrado com arame farpado em um carro e alegando que havia sido atacado por uma organização criminosa. “Eles rasgaram ‘tudo’ os meus adesivos”, afirmou o candidato.

Conforme as autoridades, foram identificadas inconsistências no relato do vereador. De acordo com a PF, Eliomar colaborou com as investigações e confessou ter forjado o crime aos agentes.

Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Eliomar declarou R$ 155 mil em bens e sua candidatura aparece como deferida. O homem é servidor público e técnico em enfermagem.

O site IstoÉ tentou contato com Eliomar Cardoso e o PT Ceará para obter um posicionamento em relação ao caso. O texto será atualizado caso uma resposta seja recebida.