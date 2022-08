Candidato a suplente no Senado é o mais rico das eleições 2022 ao declarar R$ 1,2 bi em patrimônio

Da Redação 14/08/2022 - 18:01 Compartilhe

O segundo-suplente Marcos Ermírio de Moraes, que compõe a mesma chapa de Marconi Perillo – candidato ao Senado pelo PSDB de Goiás -, é o concorrente mais rico nas eleições de 2022 por declarar um patrimônio de R$ 1,2 bilhão. A maior parte dos seus bens são ações do grupo empresarial multinacional Votorantim, onde participa como sócio e herdeiro. As informações são do Congresso em Foco.

Além da empresa, Marcos Ermírio possui duas aeronaves, onze automóveis e seis imóveis, que, somados, valem R$ 8 milhões.

Somente os imóveis de propriedade de Marcos já superam todo o patrimônio do candidato ao Senado Marconi Perillo, que declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter R$ 7,3 milhões.

Segundo informações apuradas pelo jornal O Globo, o primeiro suplente da chapa, Jalles Fontoura, também supera o candidato ao Senado por ter um patrimônio de R$ 146,5 milhões.

Marcos Ermírio é o único da chapa que concorre na política pela primeira vez. Marconi já foi eleito deputado estadual e federal, governador e senador por Goiás. Em 2012, Jalles Fontoura assumiu a prefeitura de Goianésia (GO) e ficou no cargo até 2016.