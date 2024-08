Candidato à prefeitura de Registro (SP), irmão de Bolsonaro triplicou patrimônio nos últimos 8 anos; compare

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/08/2024 - 10:35 Para compartilhar:

Renato Antonio Bolsonaro, candidato à prefeitura de Registro (SP) pelo PL, declarou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) patrimônio de R$ 3.239.037,32 — o triplo do valor divulgado em 2016, quando disputou a prefeitura de Miracatu pelo PR. Renato é irmão do ex-presidente da República Jair Bolsonaro.

Em 2016, Renato Bolsonaro declarou patrimônio de R$ 971.982,00. À época, ficou em terceiro lugar na disputa pela prefeitura da cidade, com 2.473 votos. O vencedor do pleito foi Ezigomar, do PSDB, com 5.090 votos.

Compare os patrimônios declarados pelo irmão de Bolsonaro em 2024 e 2016

2024

– Quotas ou quinhões de capital

100% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA RENATO ANTONIO BOLSONARO EPP

R$ 50.000,00

– Depósito bancário em conta corrente no País

Banco Bradesco

R$ 2.408,52

– Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.

Caminhão Ford Cargo 712 ano 2011

R$ 131.939,00

– Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.

Caminhonete EFFA/K01 ano 2017

R$ 29.854,00

– Depósito bancário em conta corrente no País

Banco Bradesco

R$ 57.603,13

– Terreno

na cidade de Miracatu/SP

R$ 2.308.304,86

– Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.

Caminhonete EFFA /V21 ano 2018

R$ 47.624,00

– Depósito bancário em conta corrente no País

Di Agil Banco do Brasil

R$ 33.356,51

– Prédio comercial

na cidade de Iguape/SP

R$ 163.124,83

– Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.

Caminhão Ford Cargo 712 ano 2010

R$ 125.878,00

– Depósito bancário em conta corrente no País

Banco Santander

R$ 5.054,47

– Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.

Trator M.A New Holand 2011/2011

R$ 175.000,00

2016

– Quotas ou quinhões de capital

100% DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA RENATO ANTONIO BOLSONARO EPP

R$ 50.000,00

– Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.

01 CAMINHONETE FOR COURRIER 200/2008

R$ 10.000,00

– Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.

01 CAMINHÃO FORD CARGO 712 2010/2010

R$ 59.000,00

– Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.

01 FIAT UNO 2013/2013

R$ 15.000,00

– Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.

01 CAMINHÃO VW/7.110 2004/2004

R$ 49.000,00

– Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.

01 CAMINHONETE I/HAFEI RUIYI PICKUP L 2011/2011

R$ 15.000,00

– Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.

01 CAMINHÃO FORD CARGO/712 2010/2010

R$ 59.000,00

– Depósito bancário em conta corrente no País

BANCO SANTANDER

R$ 54.982,00

– Depósito bancário em conta corrente no País

BANCO BRADESCO

R$ 104.000,00

– Outros bens imóveis

01 IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO FERREIRA DE AGUIAR- IGUAPE/SP

R$ 220.000,00

– Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.

01 TRATOR M.A NEW HOLAND 2011/2011

R$ 80.000,00

– Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.

01 CAMINHÃO FORD CARGO/712 2009/2009

R$ 54.000,00

– Galpão

01 GALPÃO LOCALIZADO A RUA VALDEMAR LOPES FERRAZ- MIRACATU/SP

R$ 200.000,00

– Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.

01 MOTO SUZUKI YES 200/2008

R$ 2.000,00