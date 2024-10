Candidato a prefeito do Rio usa propaganda para incentivar segundo turno entre Ramagem e Paes; veja vídeo

Leonardo Rodriguesi Leonardo Rodrigues https://istoe.com.br/autor/leonardo-rodrigues/ 30/09/2024 - 23:34 Para compartilhar:

Candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, Rodrigo Amorim (União Brasil) levou à televisão nesta segunda-feira, 30, a estratégia de formar uma parceria com Alexandre Ramagem (PL) para provocar um segundo turno entre ele e o prefeito Eduardo Paes (PSD), líder isolado nas pesquisas de intenção de voto.

Em seu programa no horário eleitoral noturno, Amorim se incluiu ao lado do deputado federal numa “frente conservadora bolsonarista” e definiu o primeiro turno como “matemática”: “Eu sou o fiel de balança. Votar em mim é a certeza de que a eleição vai para o segundo turno, e aí vamos zerar o jogo, vencer a esquerda e endireitar o Rio de Janeiro”, narrou durante uma animação que parodiava os concorrentes ao Palácio da Cidade.

Veja abaixo:

O que explica o aceno

A ideia de “fiel da balança” tem o objetivo de levar eleitores de Paes que se identificam com a direita — apoiado pelo presidente Lula (PT), o prefeito tem 35% das intenções de voto de cariocas que votaram em Jair Bolsonaro (PL) em 2022, de acordo com pesquisa Quaest divulgada nesta segunda — a debandarem de sua candidatura e abraçarem Amorim.

Ao tirar votos do pessedista, o movimento pode provocar um segundo turno entre ele e Ramagem, no que o postulante do União Brasil classificou como uma chance de “zerar o jogo” no pleito.

Na AtlasIntel divulgada nesta segunda, o prefeito teve 50,5% entre os votos válidos, perto do limite para se reeleger já em 6 de outubro, enquanto o adversário do PL chegou a 32,1%. O deputado estadual ficou distante, com 1,3%.

A estratégia “casada” é adotada pela direita carioca desde o início da corrida, quando as campanhas de Amorim e Ramagem chegaram a articular uma agenda conjunta, que não se concretizou. O vereador Rogério Amorim (PL) falou em “frente ampla de direita” ao anunciar apoio ao deputado federal contra o próprio irmão.

Enquanto acena mais claramente em direção ao oponente, Rodrigo Amorim recebeu R$ 2,9 milhões do fundo eleitoral de seu partido para fazer campanha, e gastou R$ 1 milhão com a produção de programas de rádio e televisão.