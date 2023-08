Candidata do Miss Bumbum 2023 revela que vício em sexo atrapalhava seu sono

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/08/2023 - 15:55 Compartilhe

Candidata do Miss Bumbum 2023, representando o estado de Goiás, Bia Fernandes revela que já foi viciada em sexo, e que esse fator até atrapalhava o seu sono. A influenciadora, que também é musa do Vasco, conta que chegava a transar durante 4 horas seguidas.

“Transava com um ex meu todos os dias, mas ele trabalhava e eu também, além de ser mãe. Então, só tinha tempo durante a madrugada. Mas ficávamos transando muitas horas, no mínimo 2 horas e meia, mas chegava a 4 horas”, conta.

“Por conta disso, chegava a dormir só 3 horas por dia. Só dormia bem nos fins de semana, porque podia fazer outras horas do dia”, completa.

Bia revela também que não se sentia bem por dormir pouco: “Ficava irritada, com dor de cabeça e indisposta. Mas mesmo assim tinha pique para outra madrugada de amor. Por isso, acho que era vício, porque o que meu corpo precisava era de descanso”.

Por fim, Bia, que agora está solteira, conta que acredita que agora o seu desejo sexual tenha diminuído. “Tenho pegado pesado nos treinos para esquecer isso. Não estou namorando ninguém e é difícil encontrar homem que aguente meu ritmo”, conclui.

