Candidata da esquerda é eleita presidente do México, diz boca de urna

A candidata de esquerda Claudia Sheinbaum, de 61 anos será a primeira mulher a presidir o México, indica a pesquisa de boca de urna divulgada pelo instituto Enkoll neste domingo, 2. Ela tem quase 58% dos votos, segundo a projeção.

Com a vitória, ela será a primeira mulher a ocupar o cargo, levando o partido de esquerda Morena, do atual presidente e seu padrinho político Andrés Manuel López Obrador, a mais seis anos no poder.

Segundo a firma Enkoll, Sheinbaum obteve 57,8% dos votos; contra 29,1% da candidata de centro-direita Xóchitl Gálvez; e 11,4% de Jorge Alvarez Máynez (centro). Outras duas pesquisas dos meios de comunicação Televisa e El Financiero projetam Sheinbaum como “vencedora”, sem ainda revelar percentagens.

A eleição foi marcada pela violência, pela polarização em torno do legado em AMLO e por discussões sobre o futuro da democracia mexicana. Ela deve ser empossada em 1 de outubro para um mandato de seis anos, caso a vitória se confirme na apuração oficial.