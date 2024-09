Candidata à prefeitura do Guarujá sofre atentado, e Polícia Civil investiga o caso

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/09/2024 - 12:38 Para compartilhar:

A candidata à prefeitura do Guarujá (SP) pelo União Brasil, Thaís Margarido, sofreu um atentado a tiros neste domingo, 22, por volta das 18h, ao voltar de um compromisso da campanha no bairro Santa Cruz dos Navegantes. Ela estava acompanhada da assessora, que dirigia o carro, e de duas crianças. Ninguém se feriu. A candidata registrou boletim de ocorrência, e a Polícia Civil investiga o caso.

Após encerrar uma caminhada com apoiadores, a candidata seguiu pela Estrada da Santa Cruz e, em trecho de mata, vários disparos ocorreram contra o veículo. Nota divulgada no Instagram da candidata informa que a assessora acelerou o carro e conseguiu escapar do local. Cinco tiros atingiram a lataria do automóvel.

Além da assessora, Thaís Margarido estava com a filha, de 8 anos, e com a filha do candidato a vereador Nildo Fernandes (União Brasil), de 10 anos.

“Eu não acredito que queriam me matar, mas me assustar. Só que isso foi muito grave, eu estava com duas crianças no banco de trás. Não compreendo ainda o motivo para isso”, escreveu em nota a candidata, que reafirmou que segue na campanha.

Ao Estadão, Polícia Civil informou nesta segunda-feira, 23, que a candidata prestou depoimento e que o carro foi apreendido para ser periciado. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Guarujá.

“A Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio contra uma mulher de 46 anos, ocorrido na noite de domingo (22) no bairro Santa Cruz dos Navegantes, no Guarujá. Na ocasião, a vítima estava em seu veículo com uma mulher de 53 anos e duas crianças de 8 e 10 anos, quando o carro foi atingido por diversos disparos de arma de fogo. Ninguém ficou ferido. A vítima compareceu à delegacia onde prestou depoimento. O carro foi apreendido e passará por perícia. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Guarujá”, diz a nota.