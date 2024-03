Câncer de Kate comove turistas em Londres

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/03/2024 - 18:42 Para compartilhar:

Os turistas que visitavam o Palácio de Buckingham nesta sexta-feira (22) não escondiam sua emoção, após a divulgação da notícia sobre o câncer da princesa Catherine.

“Estou completamente em choque, é uma loucura”, disse a turista americana Hannah Dickerson, que elogiou a divulgação da verdade sobre o estado de saúde da princesa: “Com o diagnóstico recente do rei Charles III e todos os rumores sobre Catherine, agora sabemos o que aconteceu”.

“Recebi a notícia quando estava em frente ao Palácio. Que choque”, comentou a turista australiana Amy Watson. Assim como ela, muitas pessoas que visitam Londres souberam da notícia por volta das 18h GMT (15h de Brasília), quando o palácio divulgou um vídeo em que a princesa anunciava que estava em tratamento contra um câncer.

Muitos turistas expressaram que Kate fez bem em tornar pública a doença, após semanas de rumores e especulações nas redes sociais.

Para Hannah Dickerson, “é um grande desafio” para a família real saber como comunicar os problemas de saúde de Catherine: “Acho que entendem que as pessoas estão preocupadas e querem saber o que acontece. É difícil, mas o fazem bem.”

Para Hannah, depois das críticas sobre a falta de transparência do casal William e Kate, as pessoas verão “que existe um aspecto humano, que são pessoas como as outras, não apenas figuras reais”.

O turista australiano Josh Porter questionou qual será o impacto da doença de Catherine em seu marido, herdeiro do trono, que se retirou temporariamente das atividades públicas após a cirurgia da princesa, em meados de janeiro, antes de retomar seus compromissos.

“Terá grandes consequências” na forma como William cumpre seus deveres como herdeiro, acredita o turista. “Acho que isso terá consequências nas decisões e na saúde mental dele.”

Além de sua mulher, William tomou conhecimento em um curto espaço de tempo que seu pai, o rei Charles III, 75, também sofre de câncer.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias