Câncer de intestino, que vitimou Tony Goes, é comum entre celebridades

Faleceu na madrugada desta quinta-feira, 15, o jornalista Tony Goes. Ele tinha 63 anos e morreu em decorrência de uma falência hepática graças à metástase da doença, que já havia se espalhado para o figado.

Colunista da “Folha de S.Paulo”, jornalista e roteirista, Tony foi vítima de um câncer no intestino, doença que já acometeu diversas celebridades.

Celebridades que sofreram com câncer no intestino

Preta Gil

Preta Gil foi diagnosticada com câncer no início de 2023 e passou boa parte do ano em tratamento para a doença. Além de radioterapia, a cantora passou por diversas cirurgias ao longo do ano e chegou a usar uma bolsa de ileostomia.

Chadwick Boseman

Intérprete do herói “Pantera Negra” nos filmes da Marvel, Chadwick Boseman foi vítima de câncer no intestino em agosto de 2020. Ele havia sido diagnosticado em 2016 e batalhou durante quatro anos à medida que a doença progredia para o estágio IV.

Reynaldo Gianecchini

Diagnosticado com câncer no sistema linfático e no intestino em 2011, Reynaldo Gianecchini também foi submetido a tratamento e cirurgias e, atualmente, está em remissão da doença.

Audrey Hepburn

Eterna Bonequinha de Luxo, Audrey Hepburn também foi vítima de câncer no intestino. Ela faleceu em 1993, aos 64 anos.

Simony

Simony já tem um longo histórico enfrentando o câncer no intestino. Ela foi tratada para a doença em 2019, mas voltou a ser diagnosticada em 2022 e passou pelo tratamento de imunoterapia até 0 fim de 2023, quando teve de interrompê-lo.

