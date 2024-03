Câncer de Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, agrava e cantor é internado em estado grave

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/03/2024 - 8:01 Para compartilhar:

Anderson Leonardo, 51 anos, vocalista do grupo Molejo, foi internado novamente neste domingo, 24. A informação foi anunciada na madrugada desta segunda-feira, 25, pela equipe do artista, que está em tratamento de um tumor inguinal, um tipo raro de câncer localizado na região da virilha e que pode afetar o pênis e o ânus.

“A assessoria do grupo MOLEJO, vem informar que infelizmente, devido ao agravo da doença que acomete o cantor ANDERSON LEONARDO, o mesmo necessitou ser hospitalizado neste domingo em estado grave. Pedimos a todos os fãs e amigos, que continue em orações pelo nosso cantor”, informou o comunicado publicado no Instagram do grupo.

O artista havia recebido alta no último dia 19 de março, após 21 dias internado. Contudo, não teve liberação médica para subir aos palcos ao lado do Molejo.

