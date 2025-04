Câncer agressivo que acometeu o maestro João Carlos Martins já atingiu vários famosos

O maestro João Carlos Martins, de 84 anos, revelou que foi diagnosticado com um câncer agressivo na próstata em março. Em entrevista à Folha de S.Paulo, o regente contou que, dias após o diagnóstico, passou por uma cirurgia de emergência — que, até então, não havia sido divulgada.

João Carlos descreveu o momento do diagnóstico como “devastador” e afirmou que o pós-operatório foi o mais drástico que já enfrentou, apesar de seu histórico de mais de 30 cirurgias, principalmente nas mãos. “Eu nunca vivi algo tão dramático”, relatou o maestro, que sofre de distonia focal, distúrbio que causa contrações involuntárias nas mãos.

Ele acredita estar curado após a retirada do tumor. “O câncer foi extirpado da próstata. É evidente que sempre pode haver uma reincidência. Mas não vai ser o meu caso”, afirmou.

Durante a recuperação, o maestro enfrentou uma grave obstrução intestinal e precisou de um procedimento de emergência, descrito por ele como uma “operação de guerra”, que durou 24 horas. “Foi a pior noite da minha vida. Fiquei traumatizado”, contou.

Apesar das dificuldades, João Carlos Martins mantém sua agenda de concertos e afirma: “Não tenho medo da morte”.

O maestro João Carlos Martins não é o único. A reportagem da IstoÉ Gente relembra famosos que já tiveram câncer de próstata. Veja a lista!

Beto Barbosa

Em 2018, o cantor Beto Barbosa foi diagnosticado com câncer de próstada aos 63 anos. Na época, o famoso sentiu sintomas parecidos com o de uma infecção urinária e precisou passar por quimioterapia.

Ben Stiller

O famosos ator americano Ben Stiller recebeu o diagnóstico em 2014, com apenas 46 anos. A doença foi descoberta através de um exame de sangue e Ben lutou contra o câncer por dois anos.

Jayme Monjardim

Após realizar uma ressonância pélvica em 2015, o diretor de novelas Jayme Monjardim foi diagnosticado com a doença e precisou passar por cirurgia de retirada de próstata.

Martinho da Vila

Martinho da Vila recebeu o diagnóstico em 2008 na fase inicial. Para se recuperar, o cantor realizou uma cirurgia.

Carlos Villagrán

Em novembro de 2023, Carlos Villagrán, o eterno Quico do seriado mexicano Chaves, revelou à revista People espanhola que foi diagnosticado com câncer de próstata, Ao veículo, o ator ainda disse que é hora de fazer um testamento, mas ele está com medo.

“Acabei de fazer uma cirurgia de próstata e nada mais. Ainda não fiz meu testamento. É uma irresponsabilidade da minha parte, eu sei. Mas tenho medo de fazer o meu testamento. Pela lei de Murphy, assim que você diz uma coisa, tudo muda. Então, continuo pensando um pouco mais sobre isso”, declarou.

A People ainda afirma que a família de Carlos Villagrán estava passando por um período difícil. A filha mais nova do veterano, Vanesa, anunciou em julho que sofria de câncer de mama. Após diversas quimioterapias e duas cirurgias, ela revelou que estava curada da doença.

Ney Latorraca

O ator Ney Latorraca, que morreu em dezembro de 2024 aos 80 anos, era acometido por um câncer de próstata. A causa do óbito foi sepse pulmonar em decorrência do agravamento da doença.

Diagnosticado com câncer em 2019, o artista estava internado em uma clínica no Rio de Janeiro desde o dia 20 de dezembro do ano passado. À época do diagnóstico, Latorraca foi submetido a uma cirurgia para retirada da próstata, mas a doença retornou em 2024 já em metástase

O câncer de próstata ocorre devido ao crescimento desordenado das células e é o segundo tipo que mais acomete homens, ficando atrás apenas do câncer de pele.

De acordo com dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA), ocorrem cerca de 65.840 novos casos de câncer de próstata a cada ano

O que é câncer de próstata?

Câncer é a doença na qual as células do corpo crescem descontroladamente. Quando isso ocorre na próstata, denominamos a condição de câncer de próstata.

A próstata é uma glândula que parte do sistema reprodutor masculino, está localiza abaixo da bexiga e na frente do reto, sendo responsável pela produção do fluido que compõe determinada parte do sêmen.

O câncer de próstata é uma condição que costuma acometer com mais frequência homens entre os 60 e 70 anos de idade e apresenta altas chances de cura, quando diagnosticada precocemente. Por isso, o acompanhamento médico e a realização de exames preventivos são muito importantes.

Quais são os fatores de risco do câncer de próstata?

Os principais fatores que levam ao desenvolvimento da doença não são totalmente conhecidos. Sugere-se que o principal motivo seja o envelhecimento, uma vez que costuma ocorrer em homens após os 60 anos de idade. Fatores como hereditariedade, obesidade e diabetes também podem estar associados à doença.

Quais são os sintomas do câncer de próstata?

Geralmente, o câncer de próstata não causa sintomas nas fases iniciais. Em alguns casos, pode-se notar sintomas urinários como aumento da frequência da vontade de urinar, jato urinário fraco ou sangue na urina. Quando o quadro está muito avançado, os homens podem apresentar sintomas sistêmicos, como fraqueza, anemia, dor no corpo e também nos ossos.

Como é feito o diagnóstico?

Para o diagnóstico correto da condição, é feito os exames de toque e PSA, que são recomendados para homens a partir dos 50 anos de idade. Se houver nódulos ou o urologista perceber que a próstata está muito dura, solicita-se uma biópsia ou exames de imagem.

Além disso, é fundamental estar em dia com as consultas no urologista.

Como é feito o tratamento do câncer de próstata?

Os tratamentos do câncer dependem do estágio e características que ele apresenta. Geralmente, os mais comuns são:

RADIOTERAPIA E TRATAMENTO HORMONAL: quando o tumor já está disseminado pelo corpo, o tratamento é hormonal, podendo ser associado a radioterapia.

CIRURGIA: se o tumor for localizado, pode ser indicada a cirurgia de retirada de próstata, chamada de prostatectomia radical.

MONITORAMENTO DO CÂNCER PERIODICAMENTE: é preciso que o paciente visite o médico em média a cada 3 meses, por 3 anos. Depois desse período, geralmente, o monitoramento passa a ser a cada 4 ou 6 meses, pelo período de 5 anos.

Como prevenir o câncer de próstata?

Algumas formas de prevenir o câncer de próstata são:

Ter uma alimentação saudável e equilibrada;

Manter o peso corporal adequado;

Praticar atividade física regularmente;

Evitar o tabagismo;

Evitar o consumo de bebidas alcoólicas.

(Fonte: informações sobre a doença fornecidas pela médica Dra. Mariana Florentino Munhoz no site Sergiofranco.com.br).