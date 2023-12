Cancelamento de trens da Eurostar frusta viajantes

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 30/12/2023 - 14:31 Para compartilhar:

Todos os trens que conectam Londres a Paris, Bruxelas e Amsterdam previstos para este sábado foram cancelados após inundação de túnel no sul da Inglaterra.Todos os trens da operadora Eurostar, que conectam Londres a Paris, Bruxelas e Amsterdam, previstos para este sábado (30/12) foram cancelados devido a inundações de túneis ferroviários no sul da Inglaterra, causando sofrimento a viajantes na véspera do Ano Novo.

A estação St Pancras, em Londres, ficou lotada de pessoas que tiveram suas viagens canceladas e aguardavam por mais informações ou buscavam alternativas.

Inicialmente, a Eurostar havia cancelado os trens somente até as 16h (horário local), porém mais tarde avisou que todos os trens de sábado estavam cancelados, pois a inundação dos túneis próximos à estação Ebbsfleet International, em Kent, provocada por fortes chuvas, não havia sido solucionada.

Nicole Carrera, 29 anos, e seu marido Christopher, 31 anos, recém-casados que vieram de Nova York, disseram que seus planos de passar a véspera de Ano Novo na Disneylândia de Paris haviam sido "arruinados".

"Agora só chegaremos a Paris amanhã por volta das 18h", disse Carrera, acrescentando que, em vez de ir ao parque, eles apenas caminhariam pela capital francesa.

Outro casal, Christina David, 25 anos, e Georgina Benyamin, 26 anos, de Sydney, planejava fazer de Paris sua última parada na Europa antes de voltar para casa. David disse que se sentiu "frustrada, irritada e triste", acrescentando que "havia muitas pessoas chorando" e que agora não tinham onde ficar.

Simon Shaw, de 36 anos, e sua esposa Heather, de 37 anos, da região central da Inglaterra, estavam planejando viajar para os Alpes franceses para passar as férias esquiando com amigos e familiares. "Acabamos de chegar e vimos que tudo foi cancelado esta manhã… foi um caos", disse ele.

Segunda interrupção em dez dias

A inundação de túneis não foi o único motivo que provocou cancelamento de viagens de trens da Eurostar neste mês. Na semana antes do Natal, uma paralisação surpresa de funcionários também deixou turistas na mão e atrasou o transporte de mercadorias.

Os serviços de trens foram retomados em 22 de dezembro após um acordo com os sindicatos.

A Eurostar é controlada em 55,75% pela estatal francesa SNCF Voyageurs. A empresa quase foi à falência durante a pandemia, mas foi salva com um resgate de 290 milhões de euros de acionistas, incluindo do governo francês.

bl (AFP, dpa)

