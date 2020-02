Cancelada reunião do governo de israel para debate anexação de partes da Cisjordânia

Foi cancelada a reunião de governo prevista para este domingo na qual o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pretendia solicitar a aprovação do gabinete para anexar partes da Cisjordânia ocupada, informou o governo.

Após o anúncio, na terça-feira passada, do plano elaborado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para encerrar conflito entre israelenses e palestinos, as autoridades de Israel indicaram que o projeto de anexação do vale do Jordão e das colônias do país na Cisjordânia ocupada previsto nesse plano seria apresentado no domingo para os membros do governo.

Sem dar mais detalhes, o chefe do gabinete do primeiro-ministro disse neste sábado à AFP que a reunião não ocorrerá.

Na sexta-feira, a Grã-Bretanha alertou Israel que não deveria se apoderar rapidamente de partes da Cisjordânia.

“Qualquer ação unilateral prejudicará os esforços para reiniciar as negociações de paz e é contrária ao direito internacional”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores da Inglaterra.

Após Trump revelar seu tão esperado plano para a região durante uma visita de Netanyahu a Washington na terça-feira, o embaixador israelense nos Estados Unidos, David Friedman, disse que o Estado judeu “não deve esperar” para iniciar sua implementação.

Mas Jared Kushner, genro e consultor de Trump, que supervisionou o plano, disse que o governo americano não quer que nada seja feito antes das eleições em Israel, previstas para 2 de março.