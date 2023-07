Canção de Hayley Kiyoko inspira seu romance de sucesso

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/07/2023 - 7:05 Compartilhe

Se, há dez anos, alguém tivesse dito para a cantora Hayley Kiyoko que hoje ela seria, além de compositora e atriz, uma autora publicada, ela provavelmente não teria acreditado. Seu livro de estreia, Girls Like Girls: Uma História de Amor Entre Garotas, foi lançado em maio nos Estados Unidos e, no mês seguinte, chegou ao Brasil pela editora Intrínseca.

Hayley, de 32 anos, começou a carreira musical como uma artista independente, mas é possível que muitos leitores, ou seus filhos, a reconheçam pelo filme Lemonade Mouth: Uma Banda Diferente, da Disney, ou pela sua participação como Stevie na série Os Feiticeiros de Waverly Place.

Sua música de maior sucesso é justamente a canção Girls Like Girls, de 2015, que serviu de inspiração para seu livro de estreia. O videoclipe da faixa viralizou após o lançamento e impulsionou de tal maneira a sua carreira que ela recebeu uma proposta para fazer parte da gravadora Atlantic Records.

No momento, o clipe já está batendo nos 152 milhões de visualizações. Ele mostra a história de duas adolescentes descobrindo que têm sentimentos uma pela outra e tornou-se a base para o desenvolvimento dos personagens do livro.

Na mesma semana em que chegou às livrarias, o romance alcançou o topo da lista de mais vendidos do The New York Times na categoria “jovem adulto”. Desde então, permanece há sete semanas na lista – no momento, em sexto lugar.

“Eu não esperava que isso acontecesse. Fiquei muito chocada quando conseguimos o número um na primeira semana”, revela Hayley ao Estadão.

“Defendi essa história por muito tempo”, acrescenta. “Tentei transformá-la em um filme também durante um bom tempo, mas, como não consegui, decidi adaptar a trama para um romance. E espero que as pessoas percebam o quão importante é para o relacionamento entre elas”, diz Hayley.

Cantores que se tornam autores não são necessariamente uma novidade. Para além de autobiografias e livros de memórias, muitos artistas investiram a criatividade para a escrita.

Foi o caso de Bob Dylan, que publicou Tarântula, seu único livro de ficção, em 1971. Já o músico Nick Cave tem nove livros publicados, enquanto Courtney Love se arriscou até no mangá, estilo de quadrinhos originário do Japão, ao lançar Princess Ai.

Entre os brasileiros, os exemplos são fartos. Por exemplo, Caetano Veloso, Chico Buarque, Vanessa da Mata, Chico César, Fernanda Takai, Emicida e Tony Bellotto – todos com livros publicados, em sua maioria de ficção.

O caso de Hayley se destaca pelo fato de seu livro ter sido diretamente inspirado pelo clipe de sua própria criação e, em uma demonstração do impacto da internet no mundo artístico, pela forma como o vídeo fez sucesso na redes sociais entre seus fãs.

