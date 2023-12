Canadense conta como é ter um relacionamento erótico com uma árvore

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/12/2023 - 14:22 Para compartilhar:

A canadense Sonja Semyonova, de 45 anos, descobriu uma nova forma de explorar a sua sexualidade. Durante suas caminhadas na pandemia de covid-19, em 2020, ela se sentiu atraída por um carvalho, na cidade de Vancouver.

“Eu andava por um caminho perto da árvore cinco dias por semana durante todo o inverno. Notei uma conexão com a árvore”, disse ao Daily Mirror, reforçando que não há nenhum tipo de ato físico com a árvore.

+Fã de Taylor Swift no Rio morreu por exaustão térmica

Ela afirmou que o que chamou a atenção dela foi o tamanho da árvore e a segurança que ela traz. “Adoro a sensação de ser pequena e apoiada por algo tão sólido, com a sensação de não ser capaz de cair”, contou.

O que é a ecossexualidade?

A mulher explica que o erotismo com a árvore é diferente das relações entre humanos.

“Um grande equívoco é que a ecossexualidade significa sexo entre as pessoas e a natureza, ela é uma forma diferente de explorar o erótico”, explicou.

Sonja, que trabalha com contos eróticos, afirmou que esse relacionamento mais profundo dos seres humanos com a natureza pode ajudar, inclusive, no combate ao aquecimento global.

“Acredito que poderíamos ganhar com uma relação mais simbiótica com a natureza, essa relação poderia definitivamente ser erótica”, encerrou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias