‘Canal seguirá pertencendo ao Panamá’, diz presidente panamenho

PANAMA, 20 JAN (ANSA) – Após as ameaças de Donald Trump durante a cerimônia de posse em Washington, nos Estados Unidos, o presidente do Panamá, José Raúl Mulino, garantiu nesta segunda-feira (20) que o Canal do Panamá continuará pertencendo ao país centro-americano.

“O Canal pertence e continuará pertencendo ao Panamá”, declarou o mandatário após o discurso do novo presidente dos EUA.

Na ocasião, o republicano garantiu que seu país vai retomar o Canal do Panamá, apesar de não fornecer detalhes de como realizará essa ação.

“O propósito de nosso acordo e o espírito de nosso tratado foram totalmente violados”, afirmou Trump, acusando a China de controlar o local. “Não vamos entregá-lo a eles, vamos recuperá-lo”, complementou.

Na Guatemala, a vice-presidente da nação, Karin Herrera, anunciou que o governo está se preparando para uma já aguardada onda de novas deportações de seus cidadãos que migraram irregularmente para os EUA.

A política também anunciou a abertura de abrigos temporários e a aprovação de um plano de reintegração dos cidadãos que retornarão ao país.

“Conversas bilaterais estão em andamento para abordar a questão. Os abrigos serão instalados em áreas estratégicas como a província de Huehuetenango, no extremo norte do país, de onde vem a maior parte dos migrantes”, disse Herrera. (ANSA).