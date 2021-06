Canal OFF aposta em reality inédito para descobrir talentos do surf ‘O Próximo Brazilian Storm’ vai reunir 12 talentos para a competição em atração da emissora. Geração atual da categoria vem brilhando nas praias pelo mundo

Uma competição que vai muito além do surf de alta performance: assim será descoberto “O Próximo Brazilian Storm’, primeiro reality show do Canal OFF. Com muitos treinos, competições, jogos, e festas, o programa vai reunir doze promessas do surfe – seis no masculino e seis no feminino – , durante duas semanas, em um dos redutos do esporte no Rio de Janeiro, Saquarema.

+ TABELA: Confira os resultado dos jogos desta semana na Copa do Brasil

E MAIS:

+ Começou o Brasileirão! Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!

As gravações começam em julho e seguirão todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. O ganhador e a ganhadora de cada categoria recebem um prêmio de 50 mil reais cada. Bicampeão mundial de surfe, Gabriel Medina é um dos exemplos da atual geração que brilha nas praias.

+ Arboleda em festa clandestina: veja atletas que aprontaram na quarentena

Filipe Toledo, o campeão mundial Ítalo Ferreira, Peterson Crisanto, Jadson André, Mineirinho e Miguel Pupo também são destaques nas ondas. A categoria fará parte pela primeira vez de um evento como a Olimpíada nesta edição, nos próximos meses, no Japão.

E MAIS:

Veja também