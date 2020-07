Canal NatGeo estreia novos episódios de ‘Aeroporto’

Uma das séries de maior sucesso do National Geographic, Aeroporto chega na segunda-feira, 20, em nova temporada ao canal. E o trabalho das polícias nesses locais continua pesado, na tentativa de impedir o contrabando de drogas entre outros crimes.

Pensando em uma forma de fazer o público matar a saudade de um aeroporto, o NatGeo agregou outros produtos semelhantes e criou o especial Segunda de Fronteiras, que começa neste dia 20, às 21h, com Retidos na Fronteira. No episódio Ataque na Ponte, oficiais em Hidalgo são forçados a fechar a ponte quando refugiados tentam furar a fila pedindo asilo nos Estados Unidos. Em seguida, às 21h45, serão exibidos os dois primeiros episódios de Agentes da Fronteira. Com os agentes Noel Maxwell e James O’Hearne trabalhando no aeroporto de Cork.

E, às 22h30, estreia a nova temporada de Aeroporto, com uma viagem ao Aeroporto Internacional Leonardo da Vinci, em Roma, por onde passam quase 43 milhões de pessoas por meio de 118 companhias, para mais de 230 destinos no mundo. O sistema de segurança do local é munido de câmeras, que gravam tudo, desde o grupo de fronteira desmascarando o roubo de identidade, documentos falsos, tentativas de imigração ilegal até o combate ao tráfico de drogas.

