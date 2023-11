Canal do Panamá reduz tráfego de navios após outubro mais seco da história

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/11/2023 - 15:59 Para compartilhar:

Cidade do Panamá, 1 – O Canal do Panamá reduzirá ainda mais o tráfego diário de navios em novembro. Os cortes serão feitos no período de 31 de outubro a 25 de novembro e voltam a acontecer nos dias 24 de dezembro, 22 de janeiro e 20 de fevereiro.

A decisão ocorre após outubro registrar o período mais seco na história.

“Os slots de reserva são agora cruciais e os navios sem reservas podem enfrentar atrasos indefinidos”, afirmam os consultores de navegação da empresa Wilhelmsen Ships, em nota a clientes.

Para os próximos meses, o órgão espera que o El Niño mantenha as chuvas no mínimo.

O canal movimenta cerca de 7% do comércio marítimo global e pode receber até 40 travessias de navios por dia. Fonte: Dow Jones Newswires.

