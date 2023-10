Canal do Panamá reduz limite diário de trânsito de cargueiros diante da falta de chuvas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/10/2023 - 19:01 Compartilhe

A Autoridade do Canal do Panamá disse que reduzirá o limite diário permitido para navios que transitam pela hidrovia global devido à continuidade da seca, de acordo com comunicado.

A partir de 1 de novembro, a empresa administradora do canal permitirá a reserva de slots para trânsito de apenas 30 navios por dia, abaixo do limite de 31 navios por dia estabelecido em julho. A distribuição será de oito eclusas para cargueiros Neopanamax e 22 eclusas para as embarcações Panamax.

O canal normalmente recebe cerca de 36 navios por dia em condições normais de operação.

As modificações nos sistemas de trânsito que o Canal do Panamá anunciou na semana passada também incluíram uma série de ajustes nas regras para condições de reserva que vão desde limites de calado de navios até regras específicas de período de reserva. Os cargueiros Panamax plus não serão autorizados para transitar pelas eclusas reservadas para as embarcações Neopanamax enquanto as novas condições estiverem vigentes, diz a operadora.

Na segunda-feira, havia cerca de 96 navios na fila aguardando trânsito, abaixo dos 101 vistos na segunda-feira passada, segundo dados do Canal do Panamá.

