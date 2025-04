Canal Brasil celebra os 70 anos da atriz Louise Cardoso

Na próxima quinta-feira, 17, a partir das 19h15, o Canal Brasil fará uma maratona em celebração ao aniversário de 70 anos da atriz carioca Louise Cardoso. A programação começa com a exibição de uma entrevista inédita no Cinejornal, apresentado por Simone Zuccolotto, e na sequência, o curta-metragem “Alô Tetéia”, de José Joffily, e os longas-metragens “Tia Virgínia”, de Fabio Meira; “Leila Diniz”, de Luiz Carlos Lacerda; e “Matou a Família e Foi ao Cinema”, de Neville D’Almeida.

Na entrevista inédita, Louise também comemora seus 50 anos de set de filmagem, desde a estreia em “Marcados para Viver”, de Maria do Rosário, em 1975. A atriz relembra suas experiências em filmes como “Leila Diniz”, e os recentes sucessos “Pérola”, de Murilo Benício; “Tia Virgínia”, de Fabio Meira; e “O Clube das Mulheres de Negócios”, de Anna Muylaert. Um dos assuntos explorados na entrevista para Simone Zuccolotto foi como o humor sofreu transformações ao longo do tempo.

“Eu atravessei momentos muito ricos do cinema nacional e momentos terríveis, depois que a Embrafilme foi fechada, por exemplo. A primeira coisa que se falava sobre o humor era que ele não tinha censura, você poderia criticar quem você quisesse e falar do jeito que você quisesse. O humor era mais tranquilo, hoje em dia, não. Na época, muitos filmes de humor traziam certos preconceitos, mas revê-los agora foi bom. Acho que o ‘politicamente correto’ faz bem para as pessoas defenderem seus direitos”.

A Maratona Louise Cardoso apresenta o longa-metragem “Alô Tetéia”, que narra as aventuras de uma típica garota da zona sul do Rio de Janeiro, interpretada pela atriz, que resolve ir à praia, mas seu carro para de funcionar. Ela decide ir de ônibus e se envolve em várias confusões.

Em “Tia Virgínia”, Louise vive Valquíria, uma das irmãs de Virgínia (Vera Holtz). Ela se casou, teve filho, mora em outra cidade e se ausentou do cuidado com o dia a dia da mãe. Ao mesmo tempo, precisa enfrentar diversos problemas dentro de casa. Ao se reunir em um Natal com as irmãs Vanda (Arlete Salles) e Virgínia, as tensões entre elas aumentam.

“Leila Diniz” é uma cinebiografia sobre a artista (1945-1972), interpretada por Louise Cardoso. O filme conta a história de vida de uma das atrizes brasileiras mais lendárias e que quebrou paradigmas da sociedade da época. A atriz morreu aos 26 anos, em um acidente aéreo.

A Maratona Louise Cardoso termina com a exibição de “Matou a Família e Foi ao Cinema”. Dividida em cinco pequenas histórias, a narrativa acompanha um jovem que vai ao cinema assistir a quatro curtas-metragens, entre eles um sobre duas mulheres, interpretadas por Louise Cardoso e Claudia Raia, que deixam seus maridos para viver um caso.