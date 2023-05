Canadense TD desiste de comprar banco regional dos EUA por US$13,4 bi

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 04/05/2023 - 17:33 Compartilhe

Por Nivedita Balu

(Reuters) – O canadense Toronto-Dominion Bank Group desistiu nesta quinta-feira de comprar o banco regional norte-americano First Horizon Corp por 13,4 bilhões de dólares, disparando uma queda próxima de 40% nas ações da instituição.

First Horizon e TD disseram em comunicado que decidiram mutuamente cancelar o negócio, porque não há clareza sobre quando ele vai receber aprovação de autoridades regulatórias. O TD vai pagar 200 milhões de dólares ao First Horizon, além de um reembolso de 25 milhões.

A maior aquisição do TD até hoje, lançada há mais de um ano, tem enfrentado meses de incerteza regulatória e, mais recentemente, o segundo maior banco do Canadá tem estado sobre pressão de alguns investidores para desistir da compra, depois da crise dos bancos regionais dos Estados Unidos.

Um porta-voz do First Horizon afirmou que o fim do negócio deve-se apenas a questões relacionadas ao TD, que não conseguiu aprovações regulatórias, e não tem relação com a turbulência no setor.

O TD não comentou o assunto além do comunicado sobre o cancelamento do negócio.

A transação tornaria o TD o sexto maior banco dos Estados Unidos, com cerca de 614 bilhões de dólares em ativos e operações em 22 Estados. O TD, na época em que o negócio foi anunciado, era o oitavo maior banco dos EUA.

