Canadense se torna a maior artilheira do futebol feminino mundial

A canadense Christine Sinclair se tornou a maior goleadora da história do futebol feminino internacional nesta quarta-feira (29), após a vitória da seleção do Canadá sobre São Cristóvão e Nevis por 11 a 0 no torneio de classificatório da Concacaf para as Olimpíadas de 2020

Na partida realizada na cidade de Brownsville, Texas (Estados Unidos) a jogadora fez seu gol de número 185, superando a marca anterior que pertencia à ex-jogadora americana Abby Wambach (184 gols).

Sinclair balançou as redes duas vezes na goleada do Canadá sobre a seleção da pequena ilha, que conta uma população de 50 mil pessoas.

gph/meh/cl/lca