Canadense Nutrien vê possível interrupção global prolongada de fertilizantes com invasão russa da Ucrânia

WINNIPEG, Canadá (Reuters) – A canadense Nutrien Ltd, maior produtora de fertilizantes do mundo, disse nesta terça-feira que a invasão da Ucrânia pela Rússia pode resultar em interrupções prolongadas no fornecimento global de potássio e nitrogênio para as culturas.

O presidente-executivo interino da companhia, Ken Seitz, disse que a Nutrien aumentará a produção de potássio se observar problemas de fornecimento sustentados na Rússia e em Belarus, o segundo e terceiro maiores países produtores de potássio do mundo.

(Reportagem de Rod Nickel)

