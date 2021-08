Canadense Kelsey Mitchell leva o ouro no sprint feminino do ciclismo

A canadense Kelsey Mitchell levou o ouro na prova do sprint feminino do ciclismo, disputada no último dia dos Jogos de Tóquio neste domingo (8).

Mitchell venceu as duas primeiras disputas da melhor de três contra a ucraniana Olena Starikova, faturando a primeira medalha de ouro do Canadá no Velódromo de Izu.

A ciclista Lee Wai-sze, de Hong Kong, ficou com o bronze.

A medalha de Mitchell é a segunda de ouro olímpica do canadá em uma prova de ciclismo de pista e a primeira desde que Lori-Ann Muenzer venceu a mesma prova em Atenas-2004.

Mitchell ergueu o punho ao fazer a volta da vitória, enquanto os técnicos canadenses se abraçavam e comemoraram o feito notável da atleta de 27 anos.

Favorita ao ouro, a alemã Emma Hinze, foi derrotada por Lee na disputa pelo bronze.

ta/jw/mvv

