Canadense Enbridge investe US$ 14 bi no setor de gás dos EUA

A gigante canadense de dutos para combustíveis Enbridge vai comprar três empresas de serviços públicos da americana Dominion Energy, no âmbito de um acordo fechado no valor de US$ 14 bilhões (cerca de R$ 70 bilhões), que a torna o maior fornecedor de gás natural da América do Norte.

A Enbridge, que controla a maior rede de oleodutos do mundo, informou que com estas aquisições vai duplicar suas atividades de distribuição de gás.

A empresa qualificou o acordo como uma “oportunidade única”.

“Hoje e a longo prazo, o gás natural será essencial para alcançar os objetivos de segurança energética”, declarou, em nota, o presidente da Enbridge, Greg Ebel.

A empresa canadense ficará, assim, com a East Ohio Gas, Questar Gas Co e Public Service Co of North Carolina por 9,4 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 47 bilhões) em dinheiro e US$ 4,6 bilhões (R$ 23 bilhões) corresponderão ao passivo das companhias.

Estas três empresas operam em Ohio, Utah, Wyoming e Carolina do Norte.

