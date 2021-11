Canadá vence México (2-1) e assume liderança das Eliminatórias; EUA empata com Jamaica

A seleção canadense assumiu a liderança do octogonal das eliminatórias da Concacaf para a Copa do Mundo do Catar-2022 com uma vitória por 2 a 1 sobre o México na partida que encerrou a oitava rodada, disputada no Estádio Commonwealth, em Edmonton.

Cyle Larin, aos 45 + 2 minutos e aos 52, marcou os gols da equipe canadense que chegou a 16 pontos.

Héctor Herrera, aos 90, conseguiu diminuir para a seleção mexicana que ficou com 14 pontos e caiu para a terceira posição.

Os três primeiros colocados se classificam diretamente para a Copa do Mundo. Já o quarto terá que disputar um playoff intercontinental.

Mais cedo, com uma atuação apagada, os Estados Unidos sofreram para garantir o empate em 1 a 1 contra a Jamaica, em Kingston.

A seleção americana abriu o placar no Kingston National Stadium por meio de Tim Weah aos 11 minutos, mas Michail Antonio empatou aos 23 para a Jamaica, que ocupa o sexto lugar, com 7 pontos.

Sem destaques como o lesionado Sergiño Dest (Barcelona) e sancionado Weston McKennie (Juventus), os americanos não conseguiram aproveitar o embalo após a vitória sobre o México na sexta-feira e estiveram perto de perder para a Jamaica, que teve grandes chances no segundo tempo.

“Não vemos como um resultado decepcionante, mas sim como um bom resultado. Enquanto conseguirmos somar um ponto fora de casa, é um bom resultado nas eliminatórias”, destacou o técnico dos Estados Unidos, Gregg Berhalter.

“As condições não eram fáceis. É o que acontece quando jogamos fora de casa”, disse Weah, após a partida. “Mas é um ponto que nos move para a frente e nos sentimos bem”.

O astro da seleção norte-americana Christian Pulisic (Chelsea), que ainda está recuperando o ritmo após uma lesão no tornozelo, entrou no segundo tempo, mas desta vez não pôde ser o salvador da equipe como havia sido contra o México, quando marcou o primeiro gol.

Em outras partidas da rodada a Costa Rica ganhou fôlego ao derrotar Honduras por 2 a 1 com um gol de Gerson Torres praticamente na última jogada (90 + 4).

O Panamá venceu El Salvador de virada, um resultado que permite aos ‘canaleros’ seguir firme na luta pelos primeiros lugares.

Os gols do duelo, disputado no estádio Rommel Fernández da Cidade de Panamá, foram marcados por Jairo Henríquez (1) para El Salvador, enquanto Cecilio Waterman (50) e Freddy Góndola (52) fizeram para os panamenhos.

— Resultados da oitava rodada das eliminatórias da Concacaf para a Copa-2022:

Panamá – El Salvador 2 – 1

Canadá – México 2 – 1

Costa Rica – Honduras 2 – 1

Jamaica – Estados Unidos 1 – 1







Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Canadá 16 8 4 4 0 13 5 8

2. Estados Unidos 15 8 4 3 1 12 5 7

3. México 14 8 4 2 2 11 7 4

4. Panamá 14 8 4 2 2 11 9 2

5. Costa Rica 9 8 2 3 3 6 7 -1

6. Jamaica 7 8 1 4 3 6 10 -4

7. El Salvador 6 8 1 3 4 4 10 -6

8. Honduras 3 8 0 3 5 5 15 -10

