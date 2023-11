Canadá vence Jamaica (2-1) na ida das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 18/11/2023 - 16:42 Para compartilhar:

Com um gol de Stephen Eustaquio a cinco minutos do final o Canadá venceu a Jamaica por 2 a 1 neste sábado (18), em Kingston, pela partida de ida das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf.

O meio-campista finalizou rasteiro aos 85 minutos para garantir a vitória dos canadenses, que haviam aberto o placar por meio de Jonathan David (45’+1).

Os ‘Reggae Boyz’ conseguiram empatar provisoriamente no início do segundo tempo (56′) com um gol de Shamar Nicholson.

Este duelo das quartas de final deveria ter sido disputado na sexta-feira, mas foi adiado devido às chuvas torrenciais que inundaram o gramado do Estádio Nacional.

O jogo começou neste sábado sob um sol forte em um estádio praticamente vazio.

O Canadá abriu o marcador nos descontos da primeira etapa, quando vinha dominando a partida.

Cyle Larin, atacante do Real Mallorca, se livrou de um zagueiro dentro da área e deu uma assistência para Jonathan David, que estava desmarcado e esperava na segunda trave para finalizar.

Mas a Jamaica respondeu no início do segundo tempo, após uma falha defensiva dos canadenses.

Daniel Johnson deu um passe rasteiro para Nicholson na entrada da área, e o atacante aproveitou um erro da defesa para marcar seu 11º gol por sua seleção.

A comemoração da Jamaica foi brevemente interrompida ao ver o gol ser anulado por impedimento, mas o VAR corrigiu a decisão depois que as imagens mostraram que Nicholson estava em posição legal.

Parecia que os Reggae Boyz iriam segurar o empate, mas a cinco minutos do fim, Richie Laryea entrou pela direita e cruzou para Eustaquio, que não perdoou.

O jogo de volta das quartas de final será disputado na terça-feira, em Toronto.

rcw/mdl/cl/aam

