Canadá vence El Salvador (2-0) e fica virtualmente classificado para Copa do Catar-2022

O Canadá ficou virtualmente classificado para a Copa do Mundo do Catar-2022 ao vencer El Salvador por 2 a 0, nesta quarta-feira, em San Salvador, em partida da décima primeira rodada do octogonal final da Concacaf.

Os canadenses venceram com gols de Atiba Hutchinson, aos 66 minutos, e Jonathan David nos acréscimos (90+4).

Com esse resultado, o Canadá chegou a 25 pontos na liderança das Eliminatórias da Concacaf, e a três rodadas do final da fase classificatória, garantiu, pelo menos, a vaga para a repescagem contra um adversário da Oceania.

Já para a ‘Selecta’ o sonho da classificação se desfez com esta derrota.

