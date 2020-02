Canadá vai parar de pagar segurança do príncipe Harry e sua esposa, Meghan

O Canadá vai deixar de pagar a segurança do príncipe Harry e sua esposa, Meghan, a partir de março, informou nesta quinta-feira (27) o gabinete do Ministro da Segurança, Bill Blair.

Desde novembro, o duque e a duquesa de Sussex viveram parte do tempo em uma mansão ao lado do mar na província da Columbia Britânica, no oeste do país.

No mês passado, ambos provocaram comoção ao deixar suas funções na família real britânica.

A real polícia montada do Canadá assumiu a segurança do casal no país, sob a convenção internacional de pessoas protegidas.

Mas isso terminará nas “próximas semanas, de acordo com a mudança do seu status”, informou em um comunicado.

Os canadenses receberam com agrado os duques.

Os simpatizantes locais da monarquia consultados pela AFP estão entusiasmados, enquanto empresas de turismo acompanham com atenção as perspectivas do crescimento da atenção mundial em torno do casal.

No entanto, uma pesquisa recente revelou que 77% dos contribuintes canadenses não estão dispostos a pagar seus gastos de segurança.