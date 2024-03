Canadá se garante na Copa América e fará jogo de abertura contra Argentina

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/03/2024 - 20:37 Para compartilhar:

O Canadá se classificou pela primeira vez na história para a Copa América neste sábado (23) ao derrotar Trinidad e Tobago por 2 a 0 na repescagem disputada em Frisco, no Texas, nos Estados Unidos.

A seleção norte-americana enfrentará a atual campeã Argentina no dia 20 de junho, na partida de abertura do torneio continental, pelo Grupo A, que também terá Chile e Peru.

A outra vaga em jogo para a Copa América será disputada entre Costa Rica e Honduras ainda neste sábado, no Toyota Stadium, em Frisco.

A jornada dos playoffs começou com a vitória do Canadá que veio com gols só no segundo tempo, do atacante Cyle Larin e Jacob Shaffelburg aos 61 e 90 minutos.

O elenco liderado em campo por Alphonso Davies (do Bayern de Munique), que jogou todos os 90 minutos, continua evoluindo depois de disputar sua primeira Copa do Mundo em 36 anos, no Catar, em 2022, e chegar à final da Liga das Nações da Concacaf em 2023.

“Significa muito para nós como equipe, estou feliz por ter marcado e por avançar à Copa América”, declarou Cyle Larin após a vitória.

“Foi uma boa atuação dos rapazes. Sabíamos que seria difícil derrotá-los, mas seguimos firmes no jogo, permanecemos unidos e conseguimos a vitória”, comentou.

Contra Trinidad e Tobago, que também lutava pela primeira presença em uma Copa América, o Canadá precisou de 61 minutos de domínio para abrir o placar graças ao gol inicial de Larin.

O atacante do espanhol Mallorca concluiu uma jogada ofensiva e coletiva da seleção canadense com um chute cruzado certeiro.

Nos acréscimos, Jacob Shaffelburg, ala do Nashville da MLS e que havia deixado o banco de reservas, fechou o placar ao completar um contra-ataque com um poderoso chute de pé esquerdo.

O Canadá será assim o adversário da Argentina de Lionel Messi em Atlanta (Geórgia) no jogo de abertura da Copa América, que será disputada nos Estados Unidos até a final do dia 14 de julho, em Miami (Flórida).

O torneio da Conmebol foi ampliado este ano para 16 seleções, incluindo seis da Concacaf, entre as quais Estados Unidos, México, Panamá e Jamaica já estavam classificados.

O vencedor do outro playoff entre Costa Rica e Honduras, que começou às 18h15 locais (20h15 de Brasília), vai entrar no Grupo D do torneio e será o primeiro adversário do Brasil no dia 24 de junho, em Los Angeles, na Califórnia.

Colômbia e Paraguai são as outras seleções dessa chave.

gbv/cl/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias