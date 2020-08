Canadá revela que conduz investigação antitruste contra Amazon

O órgão regulador antitruste do Canadá informou nesta sexta-feira, 14, que lançou uma investigação cível contra a Amazon, a fim de avaliar se ela abusa de sua posição dominante no setor de varejo no tratamento de vendedores independentes no seu site. Alguns Estados dos Estados Unidos e a Europa também apuram eventuais excessos da mesma companhia, sobretudo o modo como ela trata outros vendedores que usam seu marketplace.

O Escritório de Competição do Canadá afirmou que a investigação está em andamento e que “não há conclusão de transgressão até agora”. Um porta-voz da empresa sediada em Seattle diz que ela coopera com a revisão. O escritório afirmou que sua investigação tem como foco o abuso da dominância, ou se uma empresa dominante no mercado adota um comportamento voltado a eliminar competidores ou conter a entrada de concorrentes.

Em 2017, a Amazon concordou em pagar uma multa de 1 milhão de dólares canadenses (US$ 756 mil) e se comprometeu a mudar práticas de preços, após uma investigação concluir que ela fazia alegações errôneas sobre a economia em certos produtos. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja também