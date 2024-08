Canadá reduzirá entrada de trabalhadores temporários estrangeiros

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 26/08/2024 - 17:52 Para compartilhar:

O Canadá reduzirá a entrada de trabalhadores temporários estrangeiros segundo um pacote de regras mais rígidas anunciadas nesta segunda-feira (26), como parte de uma mudança de rumo em sua generosa política de imigração.

As regras restabelecem a proibição de conceder permissões a trabalhadores estrangeiros temporários para empregos de baixa remuneração em cidades com uma taxa de desemprego de 6% ou mais.

O Canadá registrou recentemente seu maior crescimento demográfico em mais de meio século, impulsionado pela imigração.

À medida que a população do país superava os 40 milhões de pessoas, ocorria um aumento no desemprego.

As regras de imigração devem ter “sentido na economia atual para os canadenses, mas também para o mercado de trabalho, que segue se contraindo”, declarou em coletiva de imprensa o ministro de Imigração, Marc Miller.

“Não hesitaremos a tomar medidas adicionais se for necessário”, acrescentou.

Ottawa havia aceitado as demandas das empresas de aumentar o acesso ao programa de trabalhadores temporários estrangeiros, já que as companhias se esforçavam para cobrir as vagas de emprego quando a economia decolou após as restrições da pandemia de covid-19.

O governo respondeu quase dobrando o número de trabalhadores temporários estrangeiros admitidos no país e ampliou suas regras para permitir a atividade em setores como o de comida rápida. Anteriormente, a maioria trabalhava na indústria agrícola.

Mas a taxa de desemprego do Canadá no ano passado subiu para 6,4% e o aumento demográfico exerceu uma intensa pressão sobre habitação e serviços sociais.

“Queremos garantir que os canadenses tenham acesso a esses empregos” e erradicar os abusos no programa de trabalhadores temporários estrangeiros, afirmou o ministro do Emprego, Randy Boissonnault.

Entre as novas regras anunciadas nesta segunda, as permissões para trabalhos com baixos salários serão emitidos por apenas um ano, em vez de dois. Estarão isentos os setores de agricultura, atenção sanitária e construção.

As novas regras vão entrar em vigor em 26 de setembro.

amc/bfm/db/mr/rpr/am