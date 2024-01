Canadá limitará por dois anos entrada de estudantes internacionais no país

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/01/2024 - 14:26 Para compartilhar:

O Canadá anunciou, nesta segunda-feira (22), que limitará por dois anos os vistos para estudantes internacionais, após o aumento das admissões ter agravado a crise habitacional no país, indicou o governo.

“Para garantir que não aconteça um novo aumento no número de estudantes internacionais no Canadá em 2024, estabeleceremos um limite nacional para solicitações” de entrada no país para estudos, “por um período de dois anos”, afirmou o ministro da Imigração, Marc Miller.

O Canadá planeja conceder 364.000 vistos para estudantes internacionais este ano, 35% a menos do que em 2023.

A medida não afeta os estudantes internacionais já matriculados em universidades canadenses, garantiu o governo de Justin Trudeau, que trabalha com as províncias – responsáveis pelo sistema educacional – para implementar a medida.

Segundo uma estimativa oficial, um milhão de estudantes estrangeiros estariam no Canadá.

O aumento “rápido” desse número “exerce pressão sobre a habitação, os cuidados de saúde e outros serviços” de algumas províncias, explicou o ministro, destacando que há “pouca diversidade” quanto aos países de origem dos estudantes.

O Canadá, cuja população ultrapassou, em junho, os 40 milhões de habitantes, enfrenta uma crise de moradia em todas as regiões do país.

