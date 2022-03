Canadá goleia Jamaica (4-0) e se classifica para Copa do Mundo após 36 anos

O Canadá goleou a Jamaica por 4 a 0 neste domingo e é a primeira seleção da Concacaf a se classificar para o Mundial do Catar-2022, sua primeira participação em uma Copa do Mundo em 36 anos.

Um empate contra a já eliminada Jamaica na penúltima rodada das eliminatórias da Concacaf era o suficiente para a seleção canadense garantir a presença na segunda Copa do Mundo de sua história, depois da edição do México-1986.

Os gols da vitória no BMO Field em Toronto (Ontário) foram marcados por Cyle Larin aos 13 minutos, Tajon Buchanan aos 44, Junior Hoilett aos 82 e Adrian Mariappa (contra) aos 88.

O Canadá, que soma 28 pontos em 13 rodadas, garante assim uma das três posições de acesso direto à Copa do Mundo oferecidos pelo octogonal da Concacaf, no qual foi a grande revelação desde o início.

A seleção canadense rapidamente assumiu o comando do grupo liderada por seu jovem destaque, o explosivo Alphonso Davies, e não deixou a liderança apesar da ausência nas últimas partidas do jogador do Bayern de Munique devido a uma miocardite.

As duas grandes potências regionais, México e Estados Unidos, ficaram atrás do Canadá em grande parte das eliminatórias e ainda precisam garantir a classificação.

O Canadá desperdiçou a primeira chance de se classificar na quinta-feira contra a Costa Rica, para quem sofreu sua primeira derrota nas eliminatórias (1-0), mas neste domingo entrou em campo determinado a conquistar a vaga diante de seus torcedores e não esperar pela última rodada, na quarta-feira, fora de casa diante do Panamá.

Laryn, com seu sexto gol em 13 jogos, deu a primeira alegria com apenas 13 minutos de jogo no BMO Field, onde se viveu uma atmosfera espetacular apesar do frio intenso (-4º de temperatura).

O atacante do Besiktas finalizou depois de receber uma linda assistência de Stephen Eustáquio dentro da área entre os defensores jamaicanos.

– Comemoração em Toronto –

Em busca de uma vantagem maior, os jogadores comandados pelo inglês John Herdman continuaram a pressionar com força no campo jamaicano, mas sem muita pontaria.

O gol que deu tranquilidade ao Canadá veio a um minuto do intervalo, quando Buchanan recebeu o cruzamento de Jonathan David na área e disparou diante do goleiro Andre Blake.

O veloz atacante do Brugge comemorou com uma cambalhota o gol que colocou a classificação nos trilhos.

No segundo tempo, o Canadá recuou para proteger o resultado, permitindo à Jamaica algumas aproximações sem perigo real.

A falta de intensidade dos jamaicanos permitiu a Junior Hoilett receber uma assistência de Buchanan na área e chutar cruzado para o fundo da rede e fazer 3 a 0 aos 82 minutos.

Os torcedores canadenses ainda comemoraram o quarto gol quando o zagueiro Adrian Mariappa marcou um gol contra ao tentar afastar uma bola da área.

A Jamaica, que na quarta-feira receberá a lanterna Honduras, sofreu sua sétima derrota nestas eliminatórias e continua em penúltimo no grupo, com 8 pontos.

Ficha técnica:

Estádio: BMO Field (Toronto, Canadá)

Árbitro: Fernando Guerrero (México)

Gols:

Canadá: Cyle Larin (13), Tajon Buchanan (44), Junior Hoilett (82) e Adrian Mariappa (88, gol contra)

Cartões amarelos:

Jamaica: Javain Brown (43)

Escalações:

Canadá: Milan Borjan – Samuel Adekugbe, Doneil Henry (Atiba Hutchinson, 62), Scott Kennedy, Richie Laryea (Alistair Johnston, 63) – Junior Hoilett, Stephen Eustaquio (Liam Fraser, 70), Tajon Buchanan, Jonathan Osorio (Kamal Miller, 76) – Cyle Larin (Lucas Cavallini, 62) e Jonathan David. Técnico: John Herdman.

Jamaica: Andre Blake – Javain Brown (Tarick Ximines, 46), Richard King, Adrian Mariappa, Ricardo Thomas (Alex Marshall, 56), Gregory Leigh – Devon Williams, Ravel Morrison, Nicholas Nelson – Daniel Green (Peter Vassell, 70) y Atapharoy Bygrave. Técnico: Paul Hall.

gbv/ma/aam

