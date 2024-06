Canadá estuda elevar taxas para carros elétricos chineses, em linha com EUA e UE

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/06/2024 - 15:04 Para compartilhar:

As autoridades canadenses anunciaram nesta segunda-feira (24) planos para aumentar a taxação de veículos elétricos e baterias fabricados na China, em linha com decisões similares dos Estados Unidos e da União Europeia.

O setor automotivo do Canadá “enfrenta concorrência desleal decorrente de uma política intencional de [desenvolver] capacidade excessiva [de produção] decidida pelo Estado [chinês], que está prejudicando o setor de veículos elétricos no Canadá e sua habilidade para competir no mercado doméstico e global”, afirmou a vice-primeira-ministra Chrystia Freeland em uma coletiva de imprensa.

“Os fabricantes chineses estão deliberadamente gerando uma sobreoferta global que prejudica os fabricantes de veículos elétricos em todo o mundo”, acrescentou.

Uma consulta de 30 dias com a indústria e os sindicatos começará em 2 de julho em relação a possíveis ações para combater essa situação, como uma sobretaxa de importação para os veículos elétricos chineses, ou que essas unidades não sejam elegíveis para subsídios federais.

Freeland disse que o governo busca “equilibrar o terreno, prevenir a sobreoferta e os transbordos [de veículos] através do Canadá”, cujo setor automotivo está completamente integrado com o dos Estados Unidos. “Tudo está sobre a mesa”, esclareceu.

A União Europeia indicou este mês que vai impor tarifas adicionais de até 38% sobre as importações de carros elétricos da China a partir de julho, após uma investigação antidumping.

Em maio, o presidente americano Joe Biden anunciou que quadruplicaria as taxas alfandegárias sobre esses carros, levando-as a 100%, uma decisão que a China denunciou como violação das regras da Organização Mundial do Comércio (OMC).

O setor automotivo do Canadá constrói mais de 1,5 milhão de veículos por ano e representa cerca de 13 bilhões de dólares (70,09 bilhões de reais, na cotação atual) para a economia do país, segundo dados oficiais.

Ottawa tem intensificado seus esforços para fortalecer o setor de veículos elétricos e baterias, com bilhões em subsídios para atrair investimentos, incluindo alguns anunciados pela Honda, Volkswagen e Stellantis.

Os únicos veículos elétricos fabricados na China e atualmente importados para o Canadá são unidades da americana Tesla.

