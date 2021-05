Canadá estende por mais um mês data de validade de suas vacinas AstraZeneca

As autoridades de saúde canadenses anunciaram no sábado (29) que estenderão o prazo de validade de quase 50.000 doses da vacina da covid-19 da AstraZeneca por um mês, que deveria expirar em 31 de maio.

O Ministério da Saúde do Canadá disse em um comunicado que sua decisão é “baseada em dados científicos sólidos”.

Esta alteração “permitirá às províncias e territórios utilizarem as suas reservas”, explicou a instituição, que assegurou por meio de uma porta-voz que existiam cerca de 49 mil doses de AstraZeneca com validade até 31 de maio em todo o país.

As autoridades afirmam que receberam no dia 27 de maio um documento do laboratório da vacina “mostrando que a qualidade, segurança e eficácia dos dois lotes em questão seriam mantidas por mais um mês”.

Pouco mais de 55% dos 38 milhões de canadenses já receberam pelo menos a primeira das duas doses da vacina.

