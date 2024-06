Canadá empata com Chile (0-0) e avança às quartas de final da Copa América

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/06/2024 - 23:13 Para compartilhar:

O Canadá avançou neste sábado (29) às quartas de final da Copa América-2024 ao empatar em 0 a 0 com o Chile em Orlando, pela terceira e última rodada do Grupo A em que a Argentina, campeã continental, terminou em primeiro.

Os ‘Canucks’, estreantes no torneio de seleções da Conmebol, garantiram a vaga no Inter&Co Stadium, casa do Orlando City da MLS, em uma partida sem atritos e com poucas situações de gol, e amplamente favorecidos pela expulsão do lateral chileno Gabriel Suazo aos 27 minutos.

A ‘Albiceleste’, que no mesmo horário derrotou o Peru por 2 a 0 em Miami, terminou em primeiro lugar da chave com uma campanha 100%, enquanto os canadenses ficaram em segundo lugar com 4 pontos.

Chile e Peru, eliminados, conquistaram apenas 2 e um ponto, respectivamente.

Nas quartas de final, a Argentina enfrentará o segundo colocado do Grupo B, na quinta-feira, em Houston, enquanto o Canadá terá pela frente o primeiro dessa mesma chave, na sexta-feira, em Arlington (Texas).

