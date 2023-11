Canadá e Itália superam duelos complicados e avançam à final da Billie Jean King Cup

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/11/2023 - 22:02 Para compartilhar:

Em confrontos intensos neste sábado, as equipes do Canadá e da Itália garantiram seus lugares na final da Billie Jean King Cup. O time canadense, liderado por Gabriela Dabrowski e Leylah Fernandez, fez história ao vencer a República Checa, assegurando sua primeira vaga na final.

Jogando na quadra dura em Sevilha, na Espanha, Fernandez brilhou, conquistando uma vitória crucial após um início complicado, virando o jogo e selando a classificação com uma vitória nas duplas.

Juntando-se a Dabrowski, campeã de duplas no US Open, Fernandez enfrentou Krejcikova e Katerina Siniakova, ex-número um do mundo em duplas. No entanto, a dupla canadense superou a experiente equipe checa, selando o confronto com uma vitória por 7/5, 7/6 (7/3) após uma batalha intensa que durou 1 hora e 49 minutos.

Com o resultado, as canadenses selaram a série melhor de três jogos pelo placar geral de 2 a 1. Antes do confronto de duplas, Krejcikova havia atropelado Marina Stakusic por 6/2 e 6/1. No segundo jogo do dia, Fernandez reagiu para o Canadá e empatou a série ao vencer Marketa Vondrousova, atual campeã de Wimbledon, por 6/2, 2/6 e 6/3.

O Canadá avançou pela primeira vez a uma final da competição. No domingo, as canadenses terão pela frente as italianas, que superaram a Eslovênia por 2 a 0. Jasmine Paolini e Martina Trevisan confirmaram a Itália na decisão ao vencerem seus jogos de simples, dispensando a partida de duplas.

Trevisan entrou em quadra primeiro. E superou Kaja Juvan por 7/6 (8/6) e 6/3. Na sequência, Paolini derrotou Tamara Zidansek por 6/2, 4/6 e 6/3. Em meio à comemoração, Trevisan destacou: “Foi um dia incrivelmente difícil, cheio de emoções e primeiras vezes”.

Com ambas as equipes se preparando para a final, o Canadá busca seu primeiro título na competição, enfrentando a experiente Itália, que luta por seu quinto triunfo após uma espera de uma década.

