Canadá declara estado de emergência antes de eclipse solar

As pessoas que estiverem na América do Norte no dia 8 de abril poderão assistir a um eclipse solar total. Já quem estiver na Europa, verá o fenômeno parcialmente. O evento acontece quando a Lua, a Terra e o Sol ficam completamente alinhados, bloqueando assim os raios solares. De acordo com o Observatório Nacional, a região do Niágara, no Canadá, será um dos melhores lugares para observar o efeito astronômico.

A posição privilegiada causou preocupação no governo do Niágara, que decretou estado de emergência antes do eclipse solar. Em comunicado, a administração da região informou que espera ter milhares de visitantes no dia do fenômeno e isso pode causar um verdadeiro caos no local.

“Para garantir que o Niágara esteja preparado para acomodar este evento único na vida e por uma abundância de cautela, o Presidente Regional Jim Bradley declarou proativamente Estado de Emergência para a Região do Niágara, sob a Lei de Gestão de Emergências e Proteção Civil (EMCPA), efetivo a partir de hoje, 28 de março”, completou o comunicado.

Como preparação, as administrações locais, socorristas, escolas e organizações têm planejado medidas excepcionais para facilitar a experiência dos moradores e visitantes.

“A declaração de Estado de Emergência sob o EMCPA fortalece as ferramentas que a Região tem à disposição para proteger a saúde e a segurança dos residentes e visitantes e proteger nossa infraestrutura crítica em qualquer cenário que possa surgir”, explicou.

Além disso, o governo do Niágara fez algumas recomendações. São elas: uso de óculos para olhar diretamente ao eclipse, ficarem preparados para multidões e filas e abastecer o carro e comprar mantimentos antes do efeito astronômico.

Dá para assistir do Brasil?

O eclipse infelizmente será invisível no Brasil. Mas as pessoas poderão acompanhar o efeito por meio das redes sociais da NASA. O fenômeno total começará no Oceano Pacífico Sul e cruzará a América do Norte, passando pelo México, Estados Unidos e Canadá.

A previsão é de que o eclipse saia da América do Norte, na costa atlântica de Newfoundland, no Canadá, às 17h46 (no horário de Brasília). Na Europa, o Reino Unido e a Irlanda verão o eclipse parcialmente durante o pôr do sol.

Esse tipo de eclipse ocorrerá daqui 20 anos, sendo visto novamente em 2044.

