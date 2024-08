Canadá conquista ouro no revezamento 4x100m masculino em Paris-2024

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/08/2024 - 15:40 Para compartilhar:

Com um sprint espetacular de André De Grasse, o Canadá conquistou nesta sexta-feira (9) a medalha de ouro no revezamento 4×100 metros masculino dos Jogos Olímpicos de Paris-2024, ao superar a África do Sul e o Reino Unido, que ficaram com a prata e o bronze, respectivamente.

Em dia de chuva fina no Stade de France, os italianos, atuais campeões, chegaram a liderar ombro a ombro com os japoneses.

Mas André De Grasse correu forte para ultrapassá-los e dar ao Canadá o segundo título de sua história na distância, depois do conquistado em Atlanta-1996, com o tempo de 37s50.

A prata ficou com a África do Sul, que bateu o recorde continental com 37s57, e o bronze ficou com a seleção britânica, com o tempo de 37s61.

Os italianos, que tiveram Marcell Jacobs, campeão olímpico dos 100 metros em Tóquio-2020, no segundo trecho, tiveram que se contentar com o quarto lugar após chegarem à linha de chegada com o tempo de 37 segundos e 68 centésimos.

Com este triunfo, De Grasse, ouro nos 200m nos Jogos de Tóquio em 2021, conquistou sua sétima medalha olímpica e seu segundo ouro aos 29 anos.

O ‘Team USA’, que competiu sem o seu astro Noah Lyles, campeão em Paris nos 100 metros mas infectado com covid, terminou inicialmente na sétima posição, sendo posteriormente desclassificado.

Christian Coleman, que iniciou a corrida, teve dificuldade em entregar o bastão a Kenny Bednarek, que perdeu um tempo precioso. Kyree King e Fred Kerley não conseguiram fazer nada para recuperar o terreno perdido.

O jejum continua no revezamento 4x100m masculino americano, que conquistou o ouro pela última vez em Sydney-2000, quando o Brasil terminou em segundo, com a medalha de prata.

— Classificação da final do revezamento 4x100m masculino em Paris-2024:

1. Canadá 37s50

(Aaron Brown, Jerome Blake, Brendon Rodney, Andre De Grasse)

2. África du Sul 37s57 (RC)

(Bayanda Walaza, Shaun Maswanganyi, Bradley Nkoana, Akani Simbine)

3. Grã-Bretanha 37s61

(Jeremiah Azu, Louie Hinchliffe, Nethaneel Mitchell-Blake, Zharnel Hughes)

4. Itália 37s68

(Matteo Melluzzo, Lamont Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu)

5. Japão 37s78

(Ryuichiro Sakai, Abdul Hakim Sani Brown, Yoshihide Kiryu, Koki Ueyama)

6. França 37s81

(Meba Mickael Zeze, Jeff Erius, Ryan Zeze, Pablo Mateo)

7. China 38s06

(Deng Zhijian, Xie Zhenye, Yan Haibin, Chen Jiapeng)

8. Estados Unidos – Desclassificado

(Christian Coleman, Kenneth Bednarek, Kyree King, Fred Kerley)

